В Воронежской области 12-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП

Во вторник, 4 августа, шокирующая авария случилась в Острогожске. В 12.10 12-летний мальчик на мотоцикле «RACER» (кто ему доверил такое серьезное транспортное средство, интересно?) ехал по грунтовой дороге. Он двигался со стороны озера Кирпичное в направлении переулка Набережный. На дороге он по неясной причине растерялся, потерял контроль над мотоциклом и опрокинулся. Мальчика с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу.

- Всего 4 августа зарегистрировали 121 ДТП, 86 из них случились в Воронеже, 25 – в районах области, еще 10 – на федеральных трассах. В 11 авариях получили травмы 12 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.