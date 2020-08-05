В Воронежской области медтехникум выиграл грант в 18 млн рублей на лабораторию с 3D-технологиями

Бутурлиновский медицинский техникум Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Бутурлиновский медицинский техникум в 2021 году получит грант из федерального бюджета в 18 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование». Из 854 заявок по всей России только 175 прошли конкурсный отбор.

Деньги в частности пойдут на оснащение мастерских современным учебно-лабораторным оборудованием (тренажеры, фантомы, муляжи, 3D-технологии и т.д.) и на разработку образовательных программ, в том числе дистанционных. Также будут созданы новые площадки для организации региональных обучающих мероприятий - семинаров, форумов, конференций.

- Ежегодно в среднем в Бутурлиновском медтехникуме обучается более 500 студентов по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», выпускаются – 100-120 человек, трудоустраиваются до 80% выпускников, – рассказывает директор медтехникума Людмила Христенко. – В этом году план приема увеличен в два раза. Сейчас возрастает потребность в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.