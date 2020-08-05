Квартал в 46 га у Воронежского политехнического университета перепланируют

Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, ограниченной Рабочим проспектом, улицей Карпинского, а также проспектами Труда и Московским.

Сейчас на этом участке площадью 46 га в Коминтерновском районе города помимо многоэтажек располагаются склады, различные предприятия, научные заведения, лицей несколько учебных корпусов воронежских вузов, например, опорного и даже Станция юных натуралистов и Дом пионеров.

На подготовку необходимых документов уйдет 8 месяцев. Вероятно, после этого пройдут публичные слушания по вопросу будущего данной территории.