В Воронеже дорожные работы идут на последних четырех улицах

фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже подходит к завершению сезонный масштабный ремонт дорог по нацпроекту. В работе остались считанные объекты, да и на них ремонт находится в завершающей стадии. Напомним, в перечне на этот сезон значились 27 адресов.
По данным мэрии Воронежа в ночь с 4 на 5 августа дорожники будут труцдиться на улицах:
- Баррикадная (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома № 27а по улице Туполева): устройство щебёночного основания на тротуаре;
- Большая Манежная: подготовительные работы под устройство покрытия;
- Ленинградская: устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;
- проспект Революции: уборка строительного мусора.