В Воронеже дорожные работы идут на последних четырех улицах

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже подходит к завершению сезонный масштабный ремонт дорог по нацпроекту. В работе остались считанные объекты, да и на них ремонт находится в завершающей стадии. Напомним, в перечне на этот сезон значились 27 адресов.

По данным мэрии Воронежа в ночь с 4 на 5 августа дорожники будут труцдиться на улицах:

- Баррикадная (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома № 27а по улице Туполева): устройство щебёночного основания на тротуаре;

- Большая Манежная: подготовительные работы под устройство покрытия;

- Ленинградская: устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- проспект Революции: уборка строительного мусора.