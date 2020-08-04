Зампрокурора Воронежской области примет граждан по «Скайпу»

В условиях самоизоляции заместитель прокурора Воронежской области Алексей Киреев проведет личный прием граждан в режиме видеосвязи с помощью программы «Skype» в сети Интернет.

Сеанс связи пройдет в пятницу, 7 августа, с 11.00 до 16.00 с перерывом с 13.00 до 13.45, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Для видеосвязи будет использоваться учётное имя procvrn@mail.ru

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