Подозреваемый в получении взятки чиновник Ленинской управы Воронежа уволился

Подоздеваемый ждет завершения расследования дома Фото: из архива «КП»

Подозреваемый в получении взятки начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Александр Сазонов уволился, не дожидаясь результатов расследования. Он написал заявление по собственному желанию и не работает уже с 26 июля. Напомним, Сазонова поймали с поличным при получении части крупной взятки в его рабочем кабинете 15 июля.

Как выяснила «КП», сотрудника управы подозревают в получении в общей сложности 600 тысяч рублей за то, что он закрывал глаза на стихийную торговлю со столов и машин у цирка. Деньги заносили предприниматели, кровно заинтересованные в том, чтобы их не дергали проверками и вообще не трогали. Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки". Подозреваемый находится дома.