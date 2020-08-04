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Подозреваемый в получении взятки чиновник Ленинской управы Воронежа уволился

Александр Сазонов написал заявление по собственному желанию
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Подоздеваемый ждет завершения расследования дома

Подоздеваемый ждет завершения расследования дома

Фото: из архива «КП»

Подозреваемый в получении взятки начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Александр Сазонов уволился, не дожидаясь результатов расследования. Он написал заявление по собственному желанию и не работает уже с 26 июля. Напомним, Сазонова поймали с поличным при получении части крупной взятки в его рабочем кабинете 15 июля.

Как выяснила «КП», сотрудника управы подозревают в получении в общей сложности 600 тысяч рублей за то, что он закрывал глаза на стихийную торговлю со столов и машин у цирка. Деньги заносили предприниматели, кровно заинтересованные в том, чтобы их не дергали проверками и вообще не трогали. Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки". Подозреваемый находится дома.

Криминал