В Воронеже сняли на видео, как большая собака набросилась на прохожего

Через мгновение собака набросится. Фото: кадр с видео

В группе СКБ «Крепость» выложили съемку с камеры во дворе дома № 150 на улице Беговой. Там 22 июля случился дикий инцидент. Две женщины вышли из подъезда с большой собакой. Она вела себя очень нервно, кидалась то туда, то сюда. При этом намордника не ней не было.

Вскоре собака нашла себя объект для агрессии. Неизвестно чем ей не понравился шедший домой молодой мужчина, тем не менее она накинулась на него и начала кусать. Женщины оттащили ее. Однако молодой человек уже получил укус руки и ноги. Так просто, «на тормозах» спускать этот случай он не намерен.

- 28-летний воронежец написал заявление в полицию. Наши сотрудники устанавливают личности женщин, которые вели собаку, - оказалось, что они не живут в доме, откуда выходили. Мужчина прошел медицинскую экспертизу для того, чтобы установить ущерб, нанесенный его здоровью, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, 15 июня стало известно о не менее страшном ЧП – алабай накинулся на 43-летнюю женщину с маленькой собачкой – китайской хохлатой. Досталось и хозяйке (она попала в больницу с рваной раной ноги) и животному (ему предстоит несколько операций в ветеринарной клинике).

А три года назад, 26 мая 2017 года собаки сняли часть скальпа с 66-летней женщины в день ее рождения. Случилось это в селе Айдарово Рамонского района.

Многочисленные случаи агрессии животных тем не менее не могут заставить депутатов ужесточить законы, регулирующие такие ЧП. Сейчас хозяевам грозит лишь смешное по сумме административное наказание, а уж об уголовном и речи быть не может. Под статью УК удастся подвести только, если доказать, что хозяин натравливал животное. А таких прецедентов, похоже, и не было.