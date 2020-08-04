Развод экс-чиновника правительства Воронежской области привел к прокурорской проверке

Олег Сумин справа. Фото с сайта правительства Воронежской области

В ходе бракоразводного процесса бывшего руководителя департамента строительной политики Воронежской области Олега Сумина с женой обнаружились подробности, ставшие основанием для прокурорской проверки. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных кругах сообщило издание «Коммерсант-Черноземье».

По данным СМИ, прокуратуру заинтересовало, как за время работы Олега Сумина (а он работал в правительстве с 2012 по 2014 год) его мать и тетя стали собственниками нескольких объектов недвижимости стоимостью свыше 200 млн руб, не имея при этом официальных высоких доходов. «Коммерсант» цитирует слова супруги чиновника, где она утверждает, что во время работы в правительстве муж «приносил деньги в коробках».

Прокуратура Воронежской области инициировала проверку на предмет нарушения экс-чиновником антикоррупционного законодательства.