«Факел» после переноса матча с «Енисеем» проведет в Воронеже три игры подряд

К руководителям «Факела» обратились боссы красноярского «Енисея». Сибиряки попросили поменяться кругами. Красноярцы захотели сыграть 9 сентября с «Факелом» не в родном городе, а в Воронеже. Ну а 6 марта футболистам из столицы Черноземья предлагали, напротив, отправиться в Сибирь. Начальники «Факела» на предложение согласились.

В сентябре, таким образом, воронежскую команду ждет серия из трех домашних игр подряд. Причем соперники будут очень сильными. 5 сентября в Воронеж приедет еще в этом году выступавший в Премьер-лиге ФК «Оренбург», потом 9-го – матч с всегда являвшимся крепким орешком «Енисеем». И, на закуску, 13 сентября игра с не скрывающим амбиции выйти в элитный дивизион ФК «Нижний Новгород».

В таких противостояниях хотя бы половину из возможных очков наскрести. Впрочем, может быть, «Факел» разыграется. В стартовой игре все было уныло, хотя воронежцы в итоге и набрали три очка.