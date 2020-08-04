Воронежцы пожаловались на новый тротуар под слоем песка

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:19:22+03:00

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В Воронеже хорошо налажен «народный» контроль. Однако о своих наблюдениях, замечаниях и недовольстве чаще всего горожане сообщают чиновникам посредством соцсетей, а не официальной почты. И этому есть объяснение – реакция бывает быстрой.

На этот раз горожан возмутило качество работ по ремонту тротуара на улице Кольцовской в районе ее пересечения с улицей Свободы.

- Плитку положили месяц назад, - написал Сергей Золотых на странице паблика «Типичный Воронеж» в ВК. - Насыпали песка, до сих пор лежит. На участке, который сделали раньше (на остановке "Луч") не уплотнили, как следует подложку — всё кривое, ходит ходуном под ногами. Как это понимать?

Мы попросили сотрудников управы Ленинского района прокомментировать жалобу горожанина.

- Дело в том, что работы на этом участке еще не завершены. Срок их окончания, согласно контракту, 1 сентября, - рассказали в управе. – Песок оставили, чтобы он заполнил равномерно щели между плиткой. Здесь и на участке у остановки «Луч» позже плитку будут уплотнять с помощью техники.

На этот участок улицы тоже в начале сезона было много жалоб от горожанФото: Елена ФЕДЯШЕВА

После завершения всех этих процедур, тротуар обретет окончательный вид. Как у перекрестка с улицей 9 Января, на котороый также в процессе работ было множество жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU