В Воронеже фургон врезался в «скорую»

В аварии со "скорой" обошлось без пострадавших. Фото: Эдик Мельников, Аварии | ДТП | Воронежа.

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили фото аварии, в которую попала «скорая». Очевидец происшествия Николай Герасименко сообщает, что «неотложка» выезжала со спецсигналами из больницы №3 в сторону центра. По его словам, два ряда машин остановились, пропуская «скорую», но на третьем ей в бок врезался фургон.

- 67-летний водитель «скорой» не убедился, что его все пропускают, и продолжил движение, и «Форд-Дукато» его ударил. Шофер медицинской машины и 41-летний мужчина, руливший американской иномаркой, в аварии не пострадали. ДТП вообще обошлось без жертв и раненых. Вот только машины придется ремонтировать, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД регионального УМВД.