У жителей воронежского поселка на сутки изменится цвет воды и ее вкус

Жители воронежского поселка Репное и прилегающих к нему улиц с пятого по шестое августа могут почувствовать изменение вкуса и запаха воды, а также увидеть, что она поменяла цвет. Все дело в том, что в это время специалисты "РВК-Воронеж" будут проводить ремонт на водоподъемной станции №12.

В компании пообещали: работы никак не отразятся на безопасности воды. Даже в таком виде ее можно будет употреблять в пищу. Но если вода покажется недостаточно прозрачной, то можно дать ей отстояться 1,5 часа, пропустить через марлевый фильтр или прокипятить.

А в это время коммунальщики продолжают готовить к осеннее-зимнему сезону теплосети и котельные. В связи с плановым ремонтом в ближайшие дни не будет горячей воды по следующим адресам.