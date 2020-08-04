Воронеж вошел в пятерку российских городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин

Многие мужчины не очень-то сопротивляются наглым домогательствам дам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики исследовательского агентства Zoom Market в июле провели необычное исследование. В 20 крупных российских городах мужчинам задали два вопроса: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин?» и «Где это происходило?». Всего побеседовали с 2400 представителями сильного пола.

По итогам таких разговоров и составили рейтинг российских городов по частоте женских домогательств. На первом месте оказалась «культурная столица» - Санкт-Петербург, на втором официальная - Москва. Краснодар замыкает тройку. Дальше идет Саранск, там тоже женщины оказались весьма агрессивными. Ну а пятый - родной Воронеж. Другие города Черноземья в рейтинг не вошли. Из 20 городов, где проходил опрос, менее назойливы в своих притязаниях женщины в Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани.

Любопытно также (тут, правда, данные без разбивки по городам), что чаще всего женщины домогаются мужчин на работе (48% случаев), в барах/ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).

Чаще всего объектами домогательств становятся мужчины от 25 до 34 лет (71%), далее идут юноши от 18 до 24 лет (19%), затем представители сильного пола от 45 до 54 лет (8%). Почему-то возраст от 35 до 44 лет популярностью не пользуется (2%), хуже дела только у тех, кому 55 лет и больше (1%).