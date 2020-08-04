За четыре месяца в воронежской областной больнице пролечили 1569 пациентов с коронавирусом

фото с сайта ДЗВО

В разгар эпидемии в воронежской областной больнице №1 для лечения пациентов с коронавирусом были развернуты 500 коек, 80% из которых – подключены к кислороду.

За четыре месяца лечение в инфекционном блоке ВОКБ №1 прошли 1569 пациентов, у 932 человек подтвержден коронавирус. Среди пациентов больницы были 33 беременные женщины с коронавирусом, две из них родили здоровых малышей.

Сейчас, в связи с вводом в эксплуатацию новой инфекционной больницы и сокращением ежедневного прироста больных, коечный фонд сократили до 120 коек. На сегодня в стационаре проходят лечение около 69 человек с диагнозом «коронавирус». Три отделения инфекционного стационара полностью упразднены, штат сократился на треть в связи с улучшением эпидобстановки.