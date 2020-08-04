Недалеко от райцентра Воронежской области пять суток горит свалка

На верхнемамонском полигоне ТБО с мусорным пожаром пока справиться не могут. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

С 29 июля на полигоне ТБО недалеко от села Верхний Мамон горит мусор. Угрозы распространения огня вроде бы нет, однако от кучи отходов в окрестные села прилетает отвратительный запах.

Причиной ЧП заинтересовалась местная прокуратура. Пока сотрудники надзорного ведомства установили, что сотрудники ООО «Жилсервис», которые должны следить за порядком на этой свалке, почему-то допустили, чтобы пожар приобрел неконтролируемый характер.

Прокуратура района внесла представление директору ООО «Жилсервис» об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнемамонскому району регионального ГУ МЧС проводят проверку обстоятельств возникновения пожара. Ее ход находится на контроле прокурора района.