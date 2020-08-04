Директор воронежской фирмы вернул в бюджет 19,5 миллионов рублей налогов

Директор воронежской коммерческой организации вернул в бюджет Российской Федерации 19,5 миллионов рублей налогов. Произошло это после того, как к мужчине нагрянули следственные органы. Информацию о его деятельности собирали региональные УФСБ, ГУМВД, а также налоговики.

- с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года руководитель коммерческой организации в сфере архитектуры создал фиктивную схему договорных обязательств. Согласно ей в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной организацией. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей, - отметили в СУ СК по Воронежской области.

В связи с тем, что мужчина привлекался в первый раз, а также выплатил всю сумму налога и издержки (19,5 миллионов рубле всего), его освободили от уголовной ответственности.