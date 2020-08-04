Воронежские коммунальщики рассказали, кто ответит за потоп из-за испытаний системы отопления

В воронежских УК проанализировали ЧП этого лета, которые связаны с проведением сезонных работ по промывке и опрессовке систем отопления. Напомним, смысл этих процедур в очистке и испытаниях труб на прочность перед началом нового отопительного сезона. Зачастую во время работ возникают порывы на сетях и в квартирах горожан. Тут-то и возникает вопрос, кто обязан по закону ликвидировать последствия ЧП?

Вот, что рассказали коммунальщики:

Вариант первый: Собственник начал работы в квартире по замене стояков и радиаторов, но не успел подключить их к домовой системе до процедуры промывки. Как следствие – в квартире потоп. В этом случае владелец помещения был обязан до начала проведения работ согласовать их со своей управляющей компанией. Теперь ему придется не только делать ремонт в своем помещении, но и возмещать ущерб соседям.

Вариант второй: Собственник заменил трубы на новые, но они потекли. Скорее всего причина в некачественных материалах со скрытыми дефектами или заводским браком. На вид батареи могут быть вполне пригодны, но гидравлических испытаний они не выдерживают. В этом случае, если стояк заменила ваша УК, то ущерб обязана возместить она. Если стояк и радиаторы заменил владелец квартиры, то финансовую ответственность, в том числе перед соседями, несет он.

Вариант третий: Старые батареи в квартире, в подъезде или подвале отслужили свой срок - не выдержали гидравлических испытаний. В таком случае, порыв на общедомовых коммуникациях устраняет УК и несет ответственность рублем перед жителями. Дырявые трубы в квартире меняет ее владелец.

По словам коммунальщиков, каждая четвертая авария при промывке и опрессовке связана именно с износом труб.

- По строительным нормам капитальный ремонт коммуникаций необходимо делать не реже одного раза в 25 лет, - рассказывает Антон Михайлов, технический директор ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже. - В случае, если вы заметите протечку на трубах в квартире, подъезде или подвале, незамедлительно сообщите в свою УК по круглосуточному, многоканальному номеру телефона: 200-8-300. Управляющая компания обязана в максимально короткие сроки выехать на место происшествия в любое время дня и ночи и устранить аварию.