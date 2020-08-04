Графика Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Воронежская область попала в "зеленую" зону по количеству выздоровевших от коронавируса. 82% пациентов смогли победить инфекцию.

В то же самое время в среднем по ЦФО этот показатель - 79%, по стране - 77%.

Если посмотреть на наших соседей, то самая благополучная ситуация складывается в Белгородской области - там 91% выздоровевших. В Орловской и Курской - по 77%, Липецкой - 80%, Тамбовской - 81%.

Всего в нашем регионе на 4 августа от COVID-19 вылечились 11393 человека. Количество заболевших с начала пандемии составило 11513. Умерло 99.

В то же время в области остаются два очага заболевания коронавирусом - это закрытое на карантин село Дубровка Терновского района. Там инфекция подтвердилась уже у 50 человек. И Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там заболели пятеро сотрудников. По данным регионального Роспотребнадзора, все они переносят инфекцию достаточно легко.