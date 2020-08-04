В воронежском дворе появились песочные фигуры

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Самый заурядный двор воронежской многоэтажки приобрел уникальность стараниями неизвестного скульптора. Кто-то слепил из рассыпанного под ногами на детской площадке песка фигуры водных обитателей – крокодила, лягушку и большую черепаху, «инкрустированную» камешками, наподобие морских. Фотографию из двора на улице Переверткина в Железнодорожном районе горожане разместили 4 августа в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Участникам сообщества идея понравилась, правда они предположили, что в условиях города фигуры долго не проживут – «до первого дождя или шаловливых ног».

Кстати, в Воронеже живет еще один известный «народный» скульптор, который творит из снега на авторынке и выставляет свои работы на радость посетителям.