В центре Воронежа ночью разгуливал голый мужчина

За здоровье голого мужчины тревожно. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео прогулки голого мужчины ночью 4 августа возле перехода у цирка. Он то прятался за киоски, то выходил из-за них и даже пытался изобразить что-то, напоминающее танец.

Причин такого поведения может быть несколько. На поверхности лежит объяснение, что просто психически неуравновешенный человек возбудился чуть раньше, чем наступила осень – период обострения известных болезней. Однако может быть и то, что он просто проиграл какое-то дурацкое пари.

Как бы то ни было, за здоровье голого мужчины тревожно. Не психическое, а общее. Ночи сейчас холодные, так недолго и сильную простуду «заработать».