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В Воронеже в июле утонули четыре человека

Двух из них выловили в водохранилище
Юрий КозловЮрийКозлов
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Четырех человек уже не спасти. Но трагедий на воде удастся избежать, если следовать простым правилам.

Четырех человек уже не спасти. Но трагедий на воде удастся избежать, если следовать простым правилам.

Фото: Александр ГЛУЗ

Печальную статистику предоставили в управлении ГО и ЧС Воронежа. Летом в столице Черноземья утонули четыре человека. Причем все трагедии случились в июле.

4 июля извлекли тело утопленника в водохранилище в районе улицы Красная Поляна Железнодорожного района. 6 июля еще одного выловили в районе ВОГРЭС. В тот же день сотрудники областной службы спасения достали из воды тело нигерийского студента, купавшегося в Боровом в реке Усманка. Последний несчастный случай был 29 июля. Утонувшего мужчину нашли в озере на улице Землячки в Железнодорожном районе.

В июне и июле 2019 года в Воронеже утонули шесть человек, еще трех тогда удалось спасти.

Спасатели напоминают: не стоит купаться в необорудованных местах, тем более нельзя нырять там с высоты, лучше не заплывать на глубину. И, конечно, раз сильно выпили, в воду не суйтесь.

ЧП