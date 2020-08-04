В Воронеже в июле утонули четыре человека

Четырех человек уже не спасти. Но трагедий на воде удастся избежать, если следовать простым правилам. Фото: Александр ГЛУЗ

Печальную статистику предоставили в управлении ГО и ЧС Воронежа. Летом в столице Черноземья утонули четыре человека. Причем все трагедии случились в июле.

4 июля извлекли тело утопленника в водохранилище в районе улицы Красная Поляна Железнодорожного района. 6 июля еще одного выловили в районе ВОГРЭС. В тот же день сотрудники областной службы спасения достали из воды тело нигерийского студента, купавшегося в Боровом в реке Усманка. Последний несчастный случай был 29 июля. Утонувшего мужчину нашли в озере на улице Землячки в Железнодорожном районе.

В июне и июле 2019 года в Воронеже утонули шесть человек, еще трех тогда удалось спасти.

Спасатели напоминают: не стоит купаться в необорудованных местах, тем более нельзя нырять там с высоты, лучше не заплывать на глубину. И, конечно, раз сильно выпили, в воду не суйтесь.