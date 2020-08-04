Жительница Воронежа хотела продать норковую шубу и лишилась семи тысяч рублей

Из архива "КП".

25-летняя жительница Центрального района Воронежа хотела продать норковую шубу и лишилась семи тысяч рублей. При этом шуба осталась при ней.

Произошло такая сделка, как не сложно догадаться, в сети интернет. Молодая женщина разместила объявление о продаже на одном из сайтов. Через некоторое время с ней связался покупатель. Мужчина сказал, что хочет сделать подарок своей близкой родственнице. А дальше все пошло по стандартной схеме:

- Мужчина предложил перевести денежные средства на банковскую карту жительницы Воронежа. Он отправил ей ссылку, перейдя по которой девушка ввела персональные данные своей карты. Через некоторое время с ее расчетного счета списались более семи тысяч рублей, а лжепродавец перестал выходить на связь, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По данному факту в полиции завели уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража".