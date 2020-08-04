В Воронеже управляющий АЗС своровал 12 тонн топлива
Полицейские раскрыли аферу управляющего одной из автозаправочных станций в Левобережном районе. По их данным, 34-летний воронежец с ноября 2019-го по июль 2020 года «химичил» с отчетностью. Он ухитрялся вносить изменения в электронную плату дозиметра отпуска нефтепродуктов. А поскольку по своим должностным обязанностям контролировал получение и продажу топлива, а также готовил отчеты по остаткам, то в итоге ему удалось присвоить 12 тонн горюче-смазочных материалов.
Бензин и дизельное топливо, сворованные у своей компании, мужчина продавал «налево» своему знакомому, занимающемуся грузоперевозками. Причем очень дешево. Он положил себе в кармане всего 600 тысяч рублей, хотя похищенная им продукция «тянула» по крайней мере на 1 миллион 100 тысяч рублей. Когда руководители компании поняли, что на этой АЗС не все в порядке с выручкой, то обратились в полицию.
Украденные ГСМ мужчина продавал владельцу этого грузовика.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до десяти лет лишения свободы). Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU