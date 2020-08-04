В Воронеже управляющий АЗС своровал 12 тонн топлива

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:44:30+03:00

Управляющий воровал у своей компании бензин и дизельное топливо восемь месяцев. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Он продал его по бросовым ценам и в итоге разжился 600 тысячами рублей [фото]

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Полицейские раскрыли аферу управляющего одной из автозаправочных станций в Левобережном районе. По их данным, 34-летний воронежец с ноября 2019-го по июль 2020 года «химичил» с отчетностью. Он ухитрялся вносить изменения в электронную плату дозиметра отпуска нефтепродуктов. А поскольку по своим должностным обязанностям контролировал получение и продажу топлива, а также готовил отчеты по остаткам, то в итоге ему удалось присвоить 12 тонн горюче-смазочных материалов.

Бензин и дизельное топливо, сворованные у своей компании, мужчина продавал «налево» своему знакомому, занимающемуся грузоперевозками. Причем очень дешево. Он положил себе в кармане всего 600 тысяч рублей, хотя похищенная им продукция «тянула» по крайней мере на 1 миллион 100 тысяч рублей. Когда руководители компании поняли, что на этой АЗС не все в порядке с выручкой, то обратились в полицию.

Украденные ГСМ мужчина продавал владельцу этого грузовика.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до десяти лет лишения свободы). Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU