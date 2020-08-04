2020-08-04T12:47:54+03:00
Общество

В мэрии Воронежа рассказали, когда из города уйдет вонь

Это произойдет с введением в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка на ЛОС
Татьяна МИСТЮКОВА
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Блок механической очистки на ЛОС обещают запустить в конце года.Блок механической очистки на ЛОС обещают запустить в конце года.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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К концу года в Воронеже может уменьшиться неприятный запах, который идет от Левобережных очистных сооружений. Вонь испускают иловые карты - на них сохнет влажный остаток, полученный на ЛОС из канализации. Куда подует ветер, туда направится запах от карт.

Решить проблему может цех механического обезвоживания осадка. Его оборудование высушит отходы. Пахнуть так сильно они не будет.

О необходимости цеха вот уже год идут разговоры. В мэрии Воронеже отметили, что на ЛОС сейчас его монтируют. Запустят цех в работу в конце года.

- Он на 90% решит проблему неприятного запаха в городе за счет нейтрализации основного источника – открытых иловых карт. Системная работа по устранению неприятного запаха от Левобережных очистных сооружений ведется по поручению губернатора. Так, была реконструирована сама система очистки стоков. Собственник вложил для этого средства. И этим летом мы видим, что запахов стало меньше. Также запущена установка, позволяющая с помощью специального реагента очищать стоки на входе в коллектор, - рассказал руководитель управления ЖКХ Воронежа Дмитрий Соломаха.

К слову, уже год как в Воронеже не закрыт вопрос с переходом ЛОС к другому собственнику - очистные сооружения была не против купить компания "РВК-Воронеж".

В самой компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, поскольку никаких документов на это счет не подписано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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