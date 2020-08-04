Воронежцев просят проверить кадастровую стоимость объектов недвижимости для расчета налогов

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:42:04+03:00

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Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области подготовил промежуточные отчеты результатов кадастровой оценки. Эти данные будут использоваться для расчета налогов на недвижимость. Документы уже доступны на официальных сайтах центра www. cgko-vrn.ru и Росреестра: www. rosreestr.ru в разделе – «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

Воронежцев и жителей региона просят посмотреть эти данные и, по возможности, уточнить их. Направить замечания к отчету можно до 2 сентября 2020 года в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е, по почте или по электронной почте oko.cgko@govvrn.ru.

В своем обращении наряду с изложением сути должны быть указаны следующие данные: 1) фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам; 2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным отчетным документам; 3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию). К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Ее форма утверждена приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ИСТОЧНИК KP.RU