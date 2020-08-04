Воронежцев просят проверить кадастровую стоимость объектов недвижимости для расчета налогов
Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области подготовил промежуточные отчеты результатов кадастровой оценки. Эти данные будут использоваться для расчета налогов на недвижимость. Документы уже доступны на официальных сайтах центра www. cgko-vrn.ru и Росреестра: www. rosreestr.ru в разделе – «Фонд данных государственной кадастровой оценки».
Воронежцев и жителей региона просят посмотреть эти данные и, по возможности, уточнить их. Направить замечания к отчету можно до 2 сентября 2020 года в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е, по почте или по электронной почте oko.cgko@govvrn.ru.
В своем обращении наряду с изложением сути должны быть указаны следующие данные: 1) фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам; 2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным отчетным документам; 3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию). К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Ее форма утверждена приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
ИСТОЧНИК KP.RU