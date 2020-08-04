2020-08-04T12:17:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами

Трагедия случилась в селе Нижний Мамон
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи разбираются, кто распорядился так кинуть трубы.Следователи разбираются, кто распорядился так кинуть трубы.Фото: из архива «КП»
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3 августа около 20 часов в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района произошел жуткий несчастный случай. Девятилетняя девочка вместе со своей подружкой играли возле водопроводных труб, стоявших вдоль дороги. Их на другой день собирались перекладывать. Когда девочка стояла рядом, трубы завалились на бок и придавали ребенка. Травмы оказались смертельными.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашивают свидетелей. У организации, чинившей водопровод, изъяли необходимые для следствия документы, – рассказал и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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