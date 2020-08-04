В Воронежской области дорожники предупредили о пиковых нагрузках на М-4 "Дон"

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:54:04+03:00

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Госкомпания «Автодор» предупредила о пиковых нагрузках на федеральной трассе М-4 "Дон". В августе там всегда самый большой трафик - в сутки в среднем он составляет около 70 тысяч автомобилей (в июле - до 60 тысяч).

Но оказывается, большой поток - это не самое страшное. Тем более, что в начале прошлого месяца открыли обход Павловска и Лосева, и дорожники пообещали оставить "великую воронежскую пробку" в анналах истории (правда, из-за технических сложностей на платных пропускных пунктах 18 июля был многокилометровый затор).

Однако не тут-то было. Оказывается, август - месяц не только отпускников, но и дорожного ремонта. Так, только в Воронежской области ремонт ведется на 14 участках федеральной трассы. Поэтому пока о быстрой и комфортной поездке по М-4 "Дон" можно только мечтать.

ИСТОЧНИК KP.RU