2020-08-04T11:46:25+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП попали сразу четыре машины: ранена женщина

Авария случилась на улице Остужева [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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У "Тойоты" сильно поврежден капот.У "Тойоты" сильно поврежден капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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4 августа в 8.10 у дома № 5а на улице Остужева 50-летняя автоледи, рулившая «Тойота-Камри», устроила масштабную аварию.

- Женщина поворачивала на улицу Переверткина и врезалась в «Фольксваген Поло», которым управлял 24-летний воронежец. После этого «Тойоту» отбросило еще на две машины, припаркованные неподалеку. К счастью, ни 43-летний воронежец, сидевший в «Форд-Фокусе», ни его 41-летняя землячка, находившаяся в «Ниссан-Кашкай», серьезных травм не получили. Как и водитель «Фольксвагена». А вот устроившая аварию женщина попала в больницу. Впрочем, и ее ранение было легким. После оказания помощи ее отпустили домой, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Водитель "Фольксвагена" в ДТП не пострадал. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель "Фольксвагена" в ДТП не пострадал.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водители "Форда" и "Ниссана" тоже отделались легким испугом, но машины все равно придется ремонтировать. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водители "Форда" и "Ниссана" тоже отделались легким испугом, но машины все равно придется ремонтировать.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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