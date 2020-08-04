2020-08-04T11:24:02+03:00
Происшествия

В Воронеже автоледи врезалась в киоск: ранены пенсионерка и 12-летний мальчик

ДТП случилось на повороте на улицу Арзамасскую [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские выясняют, почему женщина потеряла контроль над машиной.Полицейские выясняют, почему женщина потеряла контроль над машиной.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 августа, в 19.55 на левом берегу случилась авария, где пострадали двое.

- У дома № 91/1 на Ленинском проспекте 38-летняя женщина, рулившая «Ауди А1», ехавшая со стороны улицы Циолковского, решила повернуть налево – на улицу Арзамасская. При этом маневр она сделала так неудачно, что врезалась в киоск. Двое пассажиров - 61-летняя женщина и 12-летний мальчик - получили травмы разной степени тяжести. На скорой их отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему женщина потеряла контроль над машиной, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже управляющий АЗС своровал 12 тонн топлива
Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть
В мэрии Воронежа рассказали, когда из города уйдет вонь
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Воронежцев просят проверить кадастровую стоимость объектов недвижимости для расчета налогов
В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами
В Воронежской области дорожники предупредили о пиковых нагрузках на М-4 "Дон"
В Воронеже в ДТП попали сразу четыре машины: ранена женщина
В Воронеже автоледи врезалась в киоск: ранены пенсионерка и 12-летний мальчик
В Воронеже на два маршрута вышли первые шесть московских троллейбусов
В Воронежской области ВАЗ протаранил "Мазду"
В Воронежской области еще двое умерли от коронавируса
В районной больнице под Воронежем, которая приняла на себя удар в борьбе с коронавирусом, начался капремонт
Воронежцев просят помочь в поисках 13-летней липчанки
Воронежский студент-программист придумал экологичный способ переработки пластка
В Воронежской области стало известно о состоянии здоровья людей в месте вспышки коронавируса
В Воронеже на фото попала опасная для детей песочница
В Воронеже активисты просят прокуратуру разобраться со строительством сотовой вышки в Шилово
Из Воронежа через Москву полетят стыковочные рейсы в Турцию
В Воронеже в парке нашли труп мужчины
В Воронеже отменили карантин в общежитии опорного университета