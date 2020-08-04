В Воронеже автоледи врезалась в киоск: ранены пенсионерка и 12-летний мальчик

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:24:02+03:00

Полицейские выясняют, почему женщина потеряла контроль над машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В понедельник, 3 августа, в 19.55 на левом берегу случилась авария, где пострадали двое.

- У дома № 91/1 на Ленинском проспекте 38-летняя женщина, рулившая «Ауди А1», ехавшая со стороны улицы Циолковского, решила повернуть налево – на улицу Арзамасская. При этом маневр она сделала так неудачно, что врезалась в киоск. Двое пассажиров - 61-летняя женщина и 12-летний мальчик - получили травмы разной степени тяжести. На скорой их отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему женщина потеряла контроль над машиной, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU