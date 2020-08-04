В Воронеже на два маршрута вышли первые шесть московских троллейбусов

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:24:27+03:00

Еще девять пока находятся в депо [фото]

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4 августа на улицы Воронежа вышли первые 6 из 15 полученных бесплатно московских троллейбусов. Бывшие в употреблении машины прошли техобслуживание в депо. Теперь они уже ездят по маршрутам №№ 7 и 8.

– Троллейбусы выпускаются не вместо тех, что есть сейчас, а в дополнение к ним, - сообщил заместитель руководителя управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров.

Напомним, столичные троллейбусы привезли в Воронеж в июне. Хотя они и прошли капремонт, но в Москве долго стояли в депо. Поэтому специалисты «Воронежпассажиртранса» проводят их диагностику. Некоторым машинам наладили электро- и механическое оборудование, сделали косметический ремонт, привели в порядок кузовы. Те троллейбусы, работы по которым завершили, и вышли 4 августа на маршруты.

Кресла внутри троллейбусов далеко не новые, но по крайней мере не порезанные.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Оставшиеся сейчас также проходят необходимое техническое обслуживание, после чего их поставят на учет, застрахуют и выпустят на линию. Причем тогда московские троллейбусы буду т ездить по трем маршрутам – не только №№ 7, 8, но и 11. Это далеко не последнее обновление подвижного состава электротранспорта. Мы планируем приобрести еще и другие троллейбусы, – заявил Максим Захаров.

Заместитель руководителя управления транспорта добавил, что муниципальная транспортная компания также готовится к приему 62 новых больших автобусов большой вместимости. Они будут получены до конца года. Вместо рыночной цены в почти миллиард рублей автобусы обойдутся городской казне в 499 миллионов. Они выйдут на три маршрута – №№ 6, 9КА и 14В.

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ИСТОЧНИК KP.RU