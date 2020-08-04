2020-08-04T11:24:27+03:00
Общество

В Воронеже на два маршрута вышли первые шесть московских троллейбусов

Еще девять пока находятся в депо [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Так московские троллейбусы сейчас выглядят снаружи.Так московские троллейбусы сейчас выглядят снаружи.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

4 августа на улицы Воронежа вышли первые 6 из 15 полученных бесплатно московских троллейбусов. Бывшие в употреблении машины прошли техобслуживание в депо. Теперь они уже ездят по маршрутам №№ 7 и 8.

– Троллейбусы выпускаются не вместо тех, что есть сейчас, а в дополнение к ним, - сообщил заместитель руководителя управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров.

Напомним, столичные троллейбусы привезли в Воронеж в июне. Хотя они и прошли капремонт, но в Москве долго стояли в депо. Поэтому специалисты «Воронежпассажиртранса» проводят их диагностику. Некоторым машинам наладили электро- и механическое оборудование, сделали косметический ремонт, привели в порядок кузовы. Те троллейбусы, работы по которым завершили, и вышли 4 августа на маршруты.

Кресла внутри троллейбусов далеко не новые, но по крайней мере не порезанные. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кресла внутри троллейбусов далеко не новые, но по крайней мере не порезанные.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Оставшиеся сейчас также проходят необходимое техническое обслуживание, после чего их поставят на учет, застрахуют и выпустят на линию. Причем тогда московские троллейбусы буду т ездить по трем маршрутам – не только №№ 7, 8, но и 11. Это далеко не последнее обновление подвижного состава электротранспорта. Мы планируем приобрести еще и другие троллейбусы, – заявил Максим Захаров.

Заместитель руководителя управления транспорта добавил, что муниципальная транспортная компания также готовится к приему 62 новых больших автобусов большой вместимости. Они будут получены до конца года. Вместо рыночной цены в почти миллиард рублей автобусы обойдутся городской казне в 499 миллионов. Они выйдут на три маршрута – №№ 6, 9КА и 14В.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области дорожники предупредили о пиковых нагрузках на М-4 "Дон"
В Воронеже в ДТП попали сразу четыре машины: ранена женщина
В Воронеже автоледи врезалась в киоск: ранены пенсионерка и 12-летний мальчик
В Воронеже на два маршрута вышли первые шесть московских троллейбусов
В Воронежской области ВАЗ протаранил "Мазду"
В Воронежской области еще двое умерли от коронавируса
В районной больнице под Воронежем, которая приняла на себя удар в борьбе с коронавирусом, начался капремонт
Воронежцев просят помочь в поисках 13-летней липчанки
Воронежский студент-программист придумал экологичный способ переработки пластка
В Воронежской области стало известно о состоянии здоровья людей в месте вспышки коронавируса
В Воронеже на фото попала опасная для детей песочница
В Воронеже активисты просят прокуратуру разобраться со строительством сотовой вышки в Шилово
Из Воронежа через Москву полетят стыковочные рейсы в Турцию
В Воронеже в парке нашли труп мужчины
В Воронеже отменили карантин в общежитии опорного университета