В Воронежской области ВАЗ протаранил "Мазду"
Сегодня примерно в 02.30 ночи в Павловском районе столкнулись ВАЗ-21150 и "Мазда 6 ". ДТП произошло на 651 км автодороги М-4 «Дон».
В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что за рулем "пятнадцатой" находился 28-летний житель Воронежской области. Вместе с компанией он ехал со стороны Ростова-на-Дону. Совершая обгон, мужчина выехал на встречку и не заметил ехавшую ему в лоб "Мазду 6". За рулем иномарки был 34-летний житель Тамбовской области. В итоге они столкнулись - у ВАЗа разбита вся передняя часть. Иномарка отделалась немного легче - у нее пострадал левый бок и сработали подушки безопасности.
Но хуже всего, что водитель и его пассажиры - 29-летний мужчина и 24 летняя женщина - попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU