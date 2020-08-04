2020-08-04T10:52:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ протаранил "Мазду"

Все, кто был в "пятнадцатой", попали в больницу
Татьяна МИСТЮКОВА
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Пассажиры "пятнадцатой" чудом выжили в аварии. Фото ГУ МВД по Воронежской области.Пассажиры "пятнадцатой" чудом выжили в аварии. Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Сегодня примерно в 02.30 ночи в Павловском районе столкнулись ВАЗ-21150 и "Мазда 6 ". ДТП произошло на 651 км автодороги М-4 «Дон».

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что за рулем "пятнадцатой" находился 28-летний житель Воронежской области. Вместе с компанией он ехал со стороны Ростова-на-Дону. Совершая обгон, мужчина выехал на встречку и не заметил ехавшую ему в лоб "Мазду 6". За рулем иномарки был 34-летний житель Тамбовской области. В итоге они столкнулись - у ВАЗа разбита вся передняя часть. Иномарка отделалась немного легче - у нее пострадал левый бок и сработали подушки безопасности.

Но хуже всего, что водитель и его пассажиры - 29-летний мужчина и 24 летняя женщина - попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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