В Воронежской области еще двое умерли от коронавируса
Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал очередную статистику на 4 августа. К сожалению, ко вторнику количество жертв от COVID-19 составило 99. За сутки от инфекции скончались еще два человека.
У 94 человек медики подтвердили коронавирус, и на 4 августа общее количество заболевших составило 11513. Вылечились от COVID-19 152 человека, а всего от начала пандемии - 11393.
В целом вроде бы на лицо позитивный тренд - очень медленно, но верно регион выходит из пандемии. Однако радоваться рано - на прошлой неделе в Воронежской области возникли два очага заболевания.
Первый - село Дубровка Терновского района. Там инфекция подтвердилась уже у 50 человек. Все жители находятся на карантине, все выезды и въезды в село перекрыты.
Второй - Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там заболели пятеро сотрудников. По данным регионального Роспотребнадзора, все они переносят инфекцию достаточно легко. Одного госпитализировали, четверо других находятся на амбулаторном лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU