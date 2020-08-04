2020-08-04T10:46:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще двое умерли от коронавируса

Инфекцию обнаружили у 94 человек
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал очередную статистику на 4 августа. К сожалению, ко вторнику количество жертв от COVID-19 составило 99. За сутки от инфекции скончались еще два человека.

У 94 человек медики подтвердили коронавирус, и на 4 августа общее количество заболевших составило 11513. Вылечились от COVID-19 152 человека, а всего от начала пандемии - 11393.

В целом вроде бы на лицо позитивный тренд - очень медленно, но верно регион выходит из пандемии. Однако радоваться рано - на прошлой неделе в Воронежской области возникли два очага заболевания.

Первый - село Дубровка Терновского района. Там инфекция подтвердилась уже у 50 человек. Все жители находятся на карантине, все выезды и въезды в село перекрыты.

Второй - Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там заболели пятеро сотрудников. По данным регионального Роспотребнадзора, все они переносят инфекцию достаточно легко. Одного госпитализировали, четверо других находятся на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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