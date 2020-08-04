2020-08-04T10:45:26+03:00
Общество

В районной больнице под Воронежем, которая приняла на себя удар в борьбе с коронавирусом, начался капремонт

Власти обещают построить в Новой Усмани новую поликлинику
Татьяна МИСТЮКОВА
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Комплекс зданий районной больницы в Новой Усмани. Фото из телеграмм-канала правительства области.Комплекс зданий районной больницы в Новой Усмани. Фото из телеграмм-канала правительства области.
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Сегодня пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что в Новоусманской районной больнице приступили к ремонту. Очень хочется к этому добавить "наконец-то", поскольку медучреждение уже давно нуждалось в модернизации.

На первом этапе в больнице сделают кровлю, системы отопления и вентиляции. На это выделят 15 миллионов рублей. А в 2021 году начнется строительство нового здания поликлиники. Ее проект сейчас проходит экспертизу.

Стоит отметить, что именно Новоусманская РБ практически с самого начала пандемии коронавируса начала принимать больных с COVID-19.

А затем там грянул скандал: врачи скорой помощи РБ Александр Шулепов и Александр Косякин заявили о недостаточных мерах защиты персонала скорой при контакте с больными и принуждении работать после положительного теста на COVID-19. Департамент здравоохранения опроверг эту информацию. А потом Александр Шулепов выпал со второго этажа больницы, где проходил лечение от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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