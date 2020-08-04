Воронежцев просят помочь в поисках 13-летней липчанки
Волонтеры Поисково-спасательного отряда "Черноземье" просят воронежцев о помощи в поисках 13-летней Дарьи Побежимовой. Подросток ушла из дома еще 26 июля. Дарья живет в селе Никольское Усманского района Липецкой области, и теоретически может находиться в нашем регионе.
Волонтеры сообщают, что подросток выглядит старше своих лет - на вид ей около 17-ти, рост Дарьи 160-165 см. Также сообщается, что она имеет черные волосы, выкрашенные в рыжий цвет.
В момент исчезновения Дарья была одета в светлые джинсовые шорты, зеленую футболку. На ногах у нее были белые босоножки.
Всем, кто обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону +79601319708.
ИСТОЧНИК KP.RU