Воронежцев просят помочь в поисках 13-летней липчанки

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:57:15+03:00

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Волонтеры Поисково-спасательного отряда "Черноземье" просят воронежцев о помощи в поисках 13-летней Дарьи Побежимовой. Подросток ушла из дома еще 26 июля. Дарья живет в селе Никольское Усманского района Липецкой области, и теоретически может находиться в нашем регионе.

Волонтеры сообщают, что подросток выглядит старше своих лет - на вид ей около 17-ти, рост Дарьи 160-165 см. Также сообщается, что она имеет черные волосы, выкрашенные в рыжий цвет.

В момент исчезновения Дарья была одета в светлые джинсовые шорты, зеленую футболку. На ногах у нее были белые босоножки.

Всем, кто обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону +79601319708.

ИСТОЧНИК KP.RU