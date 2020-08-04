2020-08-04T08:30:56+03:00
Общество

Воронежский студент-программист придумал экологичный способ переработки пластка

Сергей Зайцев предложил использовать радиацию
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сергей Зайцев. Фото пресс-службы ВГУ.Сергей Зайцев. Фото пресс-службы ВГУ.
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Студент факультета компьютерных наук Воронежского госуниверситета Сергей Зайцев вместе с профессором кафедры цифровых технологий Михаилом Семеновым предложил альтернативу традиционным химическим методам переработки пластика.

- Ученые создали компьютерную программу, позволяющую моделировать структуру разных полимерных молекул, и затем разлагать их на более простые и безвредные для окружающей среды соединения посредством воздействия радиации. Идея поможет сделать производство и переработку пластика менее энергозатратной и более экологичной, - отметили в ВГУ.

Там подчеркнули, что учитель и его ученик уже выпустили несколько статей, которые опубликовали авторитетные научные издания мирового уровня.

- Разработка позволит не только безопасно утилизировать и перерабатывать уже готовые пластиковые изделия, но и синтезировать их с заранее определенными свойствами. Ведь воздействие радиации на молекулы также может способствовать образованию дополнительных межатомных связей, придающих материалу стойкость, – пояснил Сергей Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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