Воронежский студент-программист придумал экологичный способ переработки пластка
Студент факультета компьютерных наук Воронежского госуниверситета Сергей Зайцев вместе с профессором кафедры цифровых технологий Михаилом Семеновым предложил альтернативу традиционным химическим методам переработки пластика.
- Ученые создали компьютерную программу, позволяющую моделировать структуру разных полимерных молекул, и затем разлагать их на более простые и безвредные для окружающей среды соединения посредством воздействия радиации. Идея поможет сделать производство и переработку пластика менее энергозатратной и более экологичной, - отметили в ВГУ.
Там подчеркнули, что учитель и его ученик уже выпустили несколько статей, которые опубликовали авторитетные научные издания мирового уровня.
- Разработка позволит не только безопасно утилизировать и перерабатывать уже готовые пластиковые изделия, но и синтезировать их с заранее определенными свойствами. Ведь воздействие радиации на молекулы также может способствовать образованию дополнительных межатомных связей, придающих материалу стойкость, – пояснил Сергей Зайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU