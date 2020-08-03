В Воронежской области стало известно о состоянии здоровья людей в месте вспышки коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:37:51+03:00

У сотрудников Россошанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних болезнь протекает в легкой форме

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о состоянии здоровья сотрудников Россошанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В этом учебном заведении ранее была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Оказалось, что пять зараженных этой опасной болезнью людей переносят ее относительно легко. Четверо из них находятся на амбулаторном лечении, еще одного госпитализировали.

Напомним, очагов коронавируса, по официальным данным, в Воронежской области осталось всего два: в том самом Россошанском социально-реабилитационного центре и в поселке Дубровка Терновского района. Там заразились 50 человек – десятая часть жителей этого населенного пункта.

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ИСТОЧНИК KP.RU