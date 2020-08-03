В Воронеже на фото попала опасная для детей песочница

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:22:25+03:00

Будут ли приводить песочницу в порядок, пока непонятно. Фото: "Типичный Воронеж".

В управляющей компании заявили, что они ни при чем

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Галина Пядухова разместила фото опасной для здоровья детей песочницы, расположенной в Коминтерновском районе у дома № 2 по улице 60 Армии. Она стоит на больших камнях с неровными краями, о которые можно пораниться. Причем автор поста утверждает, что установили песочницу всего три года назад.

Директор УК Коминтерновского района Александр Макашов дал по этому поводу такой комментарий:

- Песочницу у дома №2 по улице 60 Армии мы не устанавливали. Детского оборудования в перечне общего имущества многоэтажки нет: установщики не передавали его нам на баланс. Значит, законного права тратить деньги жителей, которые они собирают по первойй строке на ремонт и содержание жилья, у УК нет, а за нецелевое расходование средств надзорные органы могут применить к УК санкции.

Чтобы привести игровое оборудование в порядок, жители должны принять общее решение о включении его в перечень общего имущества и определить источники финансирования. Это может быть целевой сбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU