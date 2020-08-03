В Воронеже активисты просят прокуратуру разобраться со строительством сотовой вышки в Шилово

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:52:25+03:00

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Очередной скандал с неясно как полученным разрешением на строительство разразился в микрорайоне Шилово. Там люди, состоящие в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК) «Междуречье» с удивлением заметили, что 29 апреля в непосредственной близости от их домов стали закладывать загадочный фундамент. Между тем они как раз планировали сделать на этом месте детскую игровую и спортивную площадки.

- 22 мая подрядчик попытался установить саму опору. И только с помощью полиции и представителей территориального отдела развития микрорайона нам удалось этому помешать, - рассказала председатель правления ЖСК «Междуречье» Ольга Карцева.

Опору станции не смогли установить, - местные жители вызвали полицию.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Местным жителям стоило немалых трудов выяснить, что фундамент заложили под будущую вышку станции сотовой связи. Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Подключившиеся к разбирательствам активисты выяснили немало любопытного.

Оказалось по схеме кадастрового номера, выделенного под базовую станцию, участок находится на территории промзоны в другом районе Воронежа, а не в ЖСК «Междуречье». Этим же документом предусмотрено, что подрядная организация должна иметь разрешение на земляные работы, вести их с соблюдением гигиенических требований, установленных СанПиН.

- Однако при обращении в Роспотребнадзор был получен ответ, что разрешение на проект размещения вышки не оформлялось. Кроме того, фундамент сооружения выходит за пределы выделенного участка на один квадратный метр. И вообще его закладка происходила в санитарно-защитной зоне водозабора, - сообщил активист ОНФ в Воронежской области Денис Хомяк.

По данным ОНФ, власти заявили, что объект возводится временный. Если так, то это весьма странно. Станция сотовой связи вроде бы по определению не может быть временной.

- Просим прокуратуру дать правовую оценку этой ситуации, - заявил Денис Хомяк.

Напомним, схожая ситуация на хуторе Ветряк Рамонского района разрешилась отнюдь не в пользу жильцов. Разрешение на строительство многоэтажки, полученное явочным путем, тем не менее никто опротестовывать не решился.

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ИСТОЧНИК KP.RU