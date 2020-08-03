2020-08-03T19:26:42+03:00
Общество

Из Воронежа через Москву полетят стыковочные рейсы в Турцию

Они начнутся с 12 августа
Юрий КОЗЛОВ
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Летать до Москвы, чтобы потом сразу отправиться в Турцию, туристы будут на таких самолетах.Летать до Москвы, чтобы потом сразу отправиться в Турцию, туристы будут на таких самолетах.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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В Воронежском аэропорту сообщили о запуске программы особых полетов в Москву. В столице можно будет сразу пересесть на самолет, который возьмет курс на турецкий курорт Анталью.

С 12 августа эти так называемые стыковочные рейсы начнут выполнять самолеты Airbus A321 компании Nordwind Airlines. Вместимость этих лайнеров – 220 человек. По средам и воскресеньям в 2.00 самолеты будут вылетать из столичного аэропорта «Шереметьево» и приземляться в Воронеже в 3.10. Обратно в столицу они отправятся в путь в 4.40. Прибывать в «Шереметьево» лайнеры будут в 5.50. Пограничный контроль пассажиры пройдут в Москве.

Кроме того, туристам напомнили, что сейчас справка, подтверждающая отсутствие коронавируса, для отдыха в Турции не требуется. В самолете нужно будет заполнить анкету. В аэропорту прилета отдыхающим измерят температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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