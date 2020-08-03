В Воронеже отменили карантин в общежитии опорного университета

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:58:32+03:00

Его объявили из-за того, что один из студентов заболел коронавирусом

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Стало известно, что отменен карантин в общежитии № 4 Воронежского опорного университета. Напомним, здание на Московском проспекте, 179, где, в основном, живут иностранные студенты, закрыли 17 июля из-за того, что заразился коронавирусом один из жильцов. У мужчины при измерении температуры на входе в вуз обнаружили, что она сильно повышена. Ему сделали тест, и он подтвердил опасную болезнь.

Дезинфекция помещений и строгий карантин достигли цели – больше заражений в общежитии не было. Поэтому по истечении двух недель, 31 июля здание опять открыли, и 60 человек, обитающих сейчас там, получили возможность выйти на улицу.

В то же время общежитие № 3 на улице 20-летия Октября, 77 по-прежнему закрыто на карантин. Там на такую меру пошли из-за того, что заразилась студентка. Несмотря на каникулы, в общежитии остались 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU