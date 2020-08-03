В поселке Воронежской области коронавирусом заразились уже 50 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:21:03+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора дали обновленную информацию по количеству заболевших новым коронавирусом в поселке Дубровка Терновского района. Теперь их число достигло 50, ранее сообщали о 36-ти. Учитывая, что всего в поселке проживает немногим более 500 человек, получается, что заразу подхватила примерно десятая часть всех жителей этого населенного пункта.

Напомним, о вспышке инфекции в Дубровке стало известно в конце июля. Поселок закрыли на карантин, туда теперь могут въехать только местные жители. Заражение могло спровоцировать массовое посещение местного храма, куда привозили мощи Серафима Саровского.

ИСТОЧНИК KP.RU