2020-08-03T16:37:38+03:00
Происшествия

В Воронеже в суде «завернули» уголовное дело дочери бывшего главы Новоусманского района

Там посчитали, что были нарушения в обвинительном заключении
Артем ИЛЬИН
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Уголовное дело Любови Овчинниковой направили на доследование.Уголовное дело Любови Овчинниковой направили на доследование.Фото: из архива «КП»
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В Ленинском районном суде вернули на доследование уголовное дело Любови Овчинниковой, дочери бывшего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. Мотивировка – обвинительное заключение составили с нарушениями.

Напомним, дело на Овчинникову возбудили еще в августе 2017 года. По данным следствия, несколько жителей Новоусманского района при помощи должностных лиц администрации с 2012 по 2017 годы похитили участки, по документам проходивших как земля для инвалидов. Наделы, которые должны были достаться льготникам, перепродавали по рыночной цене. Сами инвалиды при этом ставили подписи на нужных документах и получали скромное вознаграждение. Общая стоимость 31 похищенного участка составила 18 миллионов рублей.

Овчинникова, в то время руководившая районной БТИ, по версии следствия, искала подходящие земельные участки, обеспечивала их постановку на кадастровый учет, а ее сообщники должны были находить льготников, согласных участвовать в этой афере.

Любопытно, что пока отец Овчинниковой Владимир Чернышов отказывался подавать в отставку, приняли решение о помещении его дочери в СИЗО. Вскоре после того, как в сентябре 2017 года он все уже ушел с поста главы района, который занимал 17 лет, положение дел изменилось. Овчинникову вскоре выпустили под домашний арест, а потом и его сняли в связи с беременностью женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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