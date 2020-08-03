Жительница Воронежской области получила 12 лет колонии за убийство знакомого 100 ударами ножа
3 августа Воронежский облсуд отправил 36-летнюю женщину на 12 лет в колонию за убийство с особой жестокостью.
В декабре 2018 года дама выпивала дома со своим знакомым. Через какое-то время они поругались, приятель ударил хозяйку квартиры в плечо. Женщина в порыве гнева схватила два ножа, повалила обидчика на пол и нанесла ему более 100 ножевых ранений. Мужчина скончался от полученных травм.
После отбывания 12 лет в исправительной колонии общего режима женщине ограничат свободу после освобождения в течение одного года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU