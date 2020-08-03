2020-08-03T16:06:35+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области получила 12 лет колонии за убийство знакомого 100 ударами ножа

Приятель во время пьянки ударил собутыльницу в плечо, она не стерпела такого
Ярослав ИВАНОВ
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3 августа Воронежский облсуд отправил 36-летнюю женщину на 12 лет в колонию за убийство с особой жестокостью.

В декабре 2018 года дама выпивала дома со своим знакомым. Через какое-то время они поругались, приятель ударил хозяйку квартиры в плечо. Женщина в порыве гнева схватила два ножа, повалила обидчика на пол и нанесла ему более 100 ножевых ранений. Мужчина скончался от полученных травм.

После отбывания 12 лет в исправительной колонии общего режима женщине ограничат свободу после освобождения в течение одного года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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