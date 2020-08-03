Жительница Воронежской области лишилась 45 тыс рублей, продиктовав код из СМС для внесения задатка

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:51:38+03:00

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За 2 августа мошенники обманули восьмерых жителей Воронежской области. В общей сложности жертвы аферистов потеряли около 200 тысяч рублей. Обманывали беспечных воронежцев дистанционно: под предлогом защиты денежных средств от несанкционированного доступа, а также продажи товаров и услуг через интернет. В последних случаях популярна схема якобы с внесением задатка, когда аферисты выведывают все персональные данные.

Таким образом лишилась своих сбережений 54-летняя жительница Хохольского района. Женщина дала информацию на сайте бесплатных объявлений об оказании услуг сиделки. Ей на телефон позвонил мужчина и предложил внести задаток, но для этого ему необходимо было сообщить код из смс-сообщения. После того, как женщина выполнила данное условие, мошенники подключились к ее личному кабинету и зачислили 4 000 рублей ей на карту с ее же счета. После этого злоумышленники запросили еще один код для зачисления, который женщина им снова продиктовала, но в этот раз они перевели ее 45 тысяч рублей на свой электронный кошелек.

Будьте бдительны. Не разглашайте никому свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU