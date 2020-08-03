В Воронеже иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате во дворе дома
В воскресенье, 2 августа, в 18.30 во дворе дома № 26 на улице Новосибирской Левобережного района едва не погиб ребенок. Пятилетняя девочка ехала на самокате. 39-летний водитель «СсангЙонг Кайрон» по каким-то причинам ее не заметил и нажал на тормоза слишком поздно.
К счастью, травмирована девочка была не сильно. Врачи подъехавшей «скорой» диагностировали ушиб колена, но на всякий случай ребенка отвезли в больницу. Там ей оказали первую помощь и отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД призывают родителей внимательно следить за своими маленькими детьми, а водителям – быть внимательнее, когда они едут по дворам.
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ИСТОЧНИК KP.RU