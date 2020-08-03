В Воронеже иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате во дворе дома

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:49:33+03:00

Девочку отвезли в больницу, там ей оказали первую помощь и отпустили домой. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 2 августа, в 18.30 во дворе дома № 26 на улице Новосибирской Левобережного района едва не погиб ребенок. Пятилетняя девочка ехала на самокате. 39-летний водитель «СсангЙонг Кайрон» по каким-то причинам ее не заметил и нажал на тормоза слишком поздно.

К счастью, травмирована девочка была не сильно. Врачи подъехавшей «скорой» диагностировали ушиб колена, но на всякий случай ребенка отвезли в больницу. Там ей оказали первую помощь и отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей внимательно следить за своими маленькими детьми, а водителям – быть внимательнее, когда они едут по дворам.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU