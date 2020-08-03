2020-08-03T15:39:26+03:00
Общество

Санитарные врачи дали советы воронежцам по выбору арбузов

Не покупайте ягоды вдоль дорог
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Начался сезон бахчевых культур. На рыночных развалах и в магазинах уже множество арбузов и дынь. Сотрудники регионального управления рекомендуют придерживаться следующих правил при выборе ароматных ягод.

- Хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, твердую блестящую корку яркого контрастного цвета. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый, - объясняют санитарные врачи. - Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть должна быть красной, семена - чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, не склизкая, сладкая на вкус. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. И не покупать их вдоль автодорог – санитарные врачи отмечают, что в таких местах продаются бахчевые, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Место торговли арбузами и дынями должно быть огорожено и находиться под навесом, ягоды должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Дома не забывайте тщательно вымыть арбузы теплой водой с мылом, перед тем, как разрезать. Ведь частицы почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае не ешьте его, в ягоде уже начались процессы микробиологической порчи, можно получить пищевое отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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