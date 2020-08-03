Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для АО «ГЛОНАСС»
Компания Tele2 и АО «ГЛОНАСС» объявляют о начале работы совместного виртуального оператора
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MVNO позволяет расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект поможет повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов. С созданием этого MVNO Tele2 вышла в сегмент интернета вещей. Новый виртуальный оператор начал оказывать услуги 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU