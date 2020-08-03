Никитинский театр отметит 4-летие в режиме онлайн
Борис Алексеев прочитает стихи и рассказы и споет песни
Борис Алексеев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 августа Никитинский театр отметит открытие сезона, четырехлетие и день рождения Бориса Алексеева. Актер и худрук устроит в своем аккаунте прямые трансляции, где будет петь под аккомпанемент Ирины Алексеевой, а также читать стихи и рассказы.
В 15.00 прозвучит рассказ Патрика Зюскинда «Сражение», в 16.00 - концертное исполнение спектакля «Оза» по стихотворениям Андрея Вознесенского, в 18.00 - любимые и знаковые произведения артиста под аккомпанемент фортепиано.
ИСТОЧНИК KP.RU