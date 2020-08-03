Жительница Воронежа отметила 100-летие

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:56:38+03:00

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В Коминтерновском районе поздравили со 100-летним юбилеем Марию Сапрыкину.

Мария Кузьминична родилась во Владимирской области, в многодетной крестьянской семье. По окончании школы работала в типографии, а затем в редакции местной газеты. Когда началась Великая Отечественная война, Мария Сапрыкина помогала больным в госпитале. Ее супруг Сергей Гаврилович принимал участие в Сталинградской битве.

После войны Мария Кузьминична преподавала в железнодорожном училище, занималась общественной работой. Сегодня она живет в Воронеже в семье своей дочери Людмилы.

Именинница получила поздравления от чиновников районной управы, мэрии и правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU