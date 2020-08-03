2020-08-03T13:32:44+03:00
Общество

В Воронеже резко увеличилась площадь лесных пожаров

Всего горели 12,2 гектара
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы не добавлять работы пожарным, не разводите на природе костры.Чтобы не добавлять работы пожарным, не разводите на природе костры.Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.
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В городской службе спасения сообщили тревожные цифры. К началу августа сложилась пугающая ситуация по лесным пожарам. По количеству вроде бы все нормально – как было пять за семь месяцев 2019-го, так и осталось столько же за такой же период 2020-го. Но вот по площади охваченной огнем территории совсем другая картина. Если в 2019 году пламя охватило 7,9 гектаров леса, то в 2020-м – уже 12,2 га.

В то же время снизилось число пожаров сухой травы. За семь месяцев 2019-го их было 127 на площади 35,02 гектара. В 2020 году стало 105. Горела трава на площади 28,7 гектара.

Городские спасатели напоминают: в Воронеже сохраняется четвертый класс пожароопасности (хуже только пятый). Запрещено въезжать в хвойные леса на машине (если только это через него не проходит дорога общего пользования). А кроме того, на природе нельзя разводить костры. Нарушителям грозят приличные штрафы – от 2 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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